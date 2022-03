news

Sant’Egidio dans une Ukraine en guerre : ouverture de nouveaux sièges de la communauté à Lviv et Ivano-Frankivsk

La Communauté de Sant'Egidio a ouvert un local dans le centre de Lviv, qui est une référence dans la ville. Les initiatives de solidarité s'y sont multipliées, au service des pauvres et des réfugiés d'autres régions du pays qui fuient la guerre et cherchent refuge ou s'arrêtent pour poursuivre leur exode vers la Pologne.

C'est également le centre de coordination de l'action humanitaire de Sant'Egidio dans toute l'Ukraine. Ces jours-ci, les chargements d'aide en provenance d'Italie sont livrées à Lviv et de là, sont distribués dans les régions du pays où il y en a le plus besoin : Kiev, où les membres de Sant'Egidio multiplient leurs efforts pour soutenir les plus faibles (personnes âgées, sans abri, personnes handicapées, enfants), mais même Kharkiv et d'autres régions de l'est.

Un nouveau siège de la communauté a également été ouvert à Ivano-Frankivsk, afin de soutenir l'engagement à être proche de ceux qui souffrent le plus des conséquences de la guerre.

En fait, non seulement la guerre n'a pas interrompu le travail de Sant'Egidio en Ukraine, mais au contraire l'engagement en faveur de la solidarité est devenu plus étendu et plus intense : c'est notre réponse à la guerre. Une résistance qui veut sauver les raisons de l'humanité à partir des plus faibles et de ceux qui sont sans défense.