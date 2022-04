news

L'engagement de Sant'Egidio à Prague continue

Accueil et soutien aux réfugiés venant d'Ukraine

La République tchèque est l'un des pays les plus proches de l'Ukraine. De nombreux réfugiés ukrainiens arrivent dans le pays via la Slovaquie ou la Pologne et, à ce jour, quelque 260 000 d'entre eux ont demandé une protection temporaire.

La Communauté de Sant'Egidio de Prague, en plus d'apporter son soutien aux personnes qui arrivent, offre également son aide à une centaine de personnes - presque toutes des femmes et des enfants - qui sont logées temporairement dans un centre d'accueil et seront bientôt transférées dans un logement permanent. La Communauté continuera à s'occuper de ces familles aussi longtemps qu'elles resteront dans le pays.

Le 6 avril a été une journée plus paisible pour tous. Les familles ont été invitées par la Communauté à un pique-nique dans un parc près de Prague. C'était un jour d'amitié et de proximité. Ludmila, 77 ans, a parlé d'un "jour béni" et, émue, a exprimé sa gratitude pour "le premier jour de joie" après tant de douleur.

A la fin du pique-nique, les invités ont reçu en cadeau des vêtements de haute qualité, offert par la société "Giorgio Armani".

