En Hongrie, un réseau pour accueillir les réfugiés ukrainiens: les initiatives de la Communauté de Sant'Egidio

La Communauté de Sant'Egidio en Hongrie a reçu la visite du P. Marco Gnavi et d'autres amis de Rome, une occasion de réfléchir sur la manière de renforcer un engagement en faveur de la solidarité, tandis que les premiers réfugiés d'Ukraine sont accueillis et aidés à Pécs et à Budapest.

Les réfugiés roms de langue hongroise, établis depuis longtemps en Ukraine et connus des communautés de Kiev et Ivano-Frankivsk, ont réussi à quitter la Transcarpathie et à arriver près de Budapest où ils sont accueillis. Cela a été possible grâce à un réseau d'amitié qui ne s'est pas arrêté avec la guerre et qui commence à partir de l'École de la paix en Ukraine, où beaucoup d'entre eux ont grandi.

Au BOK Sports Palace, où les autorités hongroises fournissent les premiers secours et l'hébergement, la Communauté offre son aide pour consoler, informer et trouver un logement. Dans deux petites tentes, nous prions avec des familles roms, dans une prière bilingue. Des espaces de prière qui rassemblent des histoires de douleur et apportent du réconfort.

À Kamaraerdő, dans la banlieue de Budapest, les Jeunes pour la Paix impliquent des camarades de classe dans des activités éducatives pour les enfants de huit familles venues d'Ukraine. À Monor, une famille accueille deux familles qui viennent de Tchernihiv, qui sont arrivées au début du conflit ; elles attendent un visa pour le Royaume-Uni. La municipalité de Monor, une petite ville située à la périphérie de Budapest, a mis en place un centre d'accueil temporaire pour une trentaine de réfugiés qui veulent poursuivre leur voyage vers les pays d'Europe occidentale. Vingt-sept réfugiés de Kiev et d'Odessa ont été accueillis avec l'aide de la Communauté.