Augmentation du besoin d'aide humanitaire en Ukraine. La réponse de solidarité de Sant'Egidio s'intensifie

L'aide de Sant'Egidio à l'Ukraine continue : c'est notre réponse à la guerre, une solidarité internationale qui apporte de l'aide aux communautés locales du pays, où les produits de première nécessité font défaut, 50 jours après le début du conflit ; et qui soutient les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés qui ont traversé les frontières, grâce au réseau de Sant'Egidio, présent en Ukraine et dans plusieurs pays européens qui les accueillent.

La Communauté de Sant'Egidio a jusqu'à présent envoyé plus de 110 tonnes d'aide humanitaire en Ukraine (vêtements, produits d'hygiène personnelle, couches, lait en poudre, poussettes pour personnes handicapées, médicaments). Soixante-treize mille paquets de fournitures médicales et de médicaments ont été collectés et donnés, une attention particulière étant accordée au traitement des patients dialysés - avec des appareils d'hémodialyse de nouvelle génération - et aux troubles de la thyroïde, dont souffre une grande partie de la population à la suite de la catastrophe de Tchernobyl.

Des camions remplis d'aide sont arrivés dans les hôpitaux pédiatriques et les cliniques de Kharkiv, Tchernihiv et Zhitomyr. Après le retrait des troupes russes de Boutcha et Irpin, des cargaisons d'aide (couvertures et médicaments) ont été envoyées aux administrations des deux villes, théâtre de terribles violences.

Ce sont quelques-unes des données illustrées lors de la conférence de presse de Marco Impagliazzo, sur l'action humanitaire et l'accueil de la Communauté de Sant'Egidio, en collaboration avec différents partenaires.

Dans les heures qui viennent de s'écouler, d'autres actions de solidarité se sont ajoutées :

Le centre d'accueil de Voloske, de l'autre côté de la rivière Dnepr, où arrivent les réfugiés des régions orientales - ils ont reçu des médicaments.

Zhovti Vody, plus à l'ouest de Voloske - produits d'hygiène et couvertures pour les familles et les mères avec enfants, provenant de la communauté locale.

Chuhuiv, près de Kharkiv - médicaments et articles d'hygiène personnelle

Les deux centres d'accueil qui hébergent 400 réfugiés à Lutsk, une ville proche de la frontière polonaise - médicaments, couvertures, produits d'hygiène personnelle, sous-vêtements

Chernihiv - médicaments et couvertures également pour la population locale

Zhytomyr et les villes environnantes - lait en poudre pour les enfants et nourriture pour les familles

