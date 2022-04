news

L'exécution de Melissa Lucio a été suspendue. Un nouveau procès est requis. Merci à tous ceux qui ont soutenu notre appel en sa faveur

Des milliers d'appels venant du monde entier, des veillées de prière, la mobilisation de personnalités politiques, d'artistes et de membres de la société civile, ainsi que le réexamen de nombreux jurés qui avaient condamné Melissa Lucio à mort en 2007 - mais qui avaient par la suite exprimé de forts doutes sur la sentence - ont conduit la Cour d'appel pénale du Texas à intervenir, suspendant l'exécution et demandant un nouveau procès.

Cette femme, mère de 14 enfants, reste dans le couloir de la mort, mais il y a maintenant un espoir que soit établie la cause accidentelle de la mort de sa fille Mariah, qui avait été attribuée par le passé à des violences, mais que la mère a toujours niée.

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés en son nom et aux milliers de personnes qui ont signé l'appel sur ces pages. Nous continuons à espérer et à prier pour un nouveau procès équitable. La lutte contre la peine de mort reste un pilier de notre civilisation, que nous poursuivrons avec détermination et avec la certitude qu'il ne peut y avoir de justice sans vie.

