rendez-vous

Bologne, 23 juin: prière "Mourir d'espoir" en mémoire de ceux qui sont morts pendant leur voyage vers l'Europe

23 Juin 2022 - BOLOGNE, ITALIE

Mourir d'espoir

A 19h en la basilique des Saints Barthélemy et Gaëtan, strada Maggiore 4

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