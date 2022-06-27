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Trévise, 27 juin: prière "Mourir d'espoir" en mémoire de ceux qui ont perdu la vie avec l'espoir de rejoindre l'Europe

27 Juin 2022 - TRÉVISE, ITALIE

Mourir d'espoir

A 20h45 en l'église San Martino Urbano, Corso del Popolo 9

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