news

Burkina Faso Peace Gathering, à New York le 28 août

La Fondation Sant'Egidio pour la paix et le dialogue a organisé le "Burkina Faso Peace Gathering" : une journée de fraternité dans le but de promouvoir le dialogue interreligieux et les efforts de paix en cours au Burkina Faso.