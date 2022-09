news

Le Cri de la Paix! Du 23 au 25 octobre à Rome: la Rencontre internationale de Dialogue et Prière pour la paix dans l'esprit d'Assise

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Cette année, la rencontre internationale de prière pour la paix des religions du monde dans l'esprit d'Assise, intitulée "Le cri de la paix" - Religions et cultures en dialogue, aura lieu à Rome du dimanche 23 au mardi 25 octobre.

L'événement rassemble les attentes de paix des peuples et des cultures, à un moment marqué par le retour tragique de la guerre en Europe, une guerre qui fait tant de victimes et provoque tant de destructions. Il est nécessaire d'envoyer un message fort d'espoir et de confiance en l'avenir. Le monde a besoin de toute urgence d'un dispositif de dialogue qui protège et affirme la paix, toujours et dans tous les contextes.

Aujourd'hui apparaît de plus en plus nécessaire l'"esprit d'Assise", qui est un esprit de dialogue et d'amitié capable d'impliquer les leaders religieux, les responsables politiques et les gens ordinaires dans la construction de la paix sous toutes les latitudes.

Les chefs religieux et les représentants des peuples et des cultures du monde entier en discuteront au cours de la conférence de trois jours qui se tiendra au palais des congrès de La Nuvola et se terminera par la prière pour la paix au Colisée.

Dans les prochains jours, vous pourrez trouver sur ce site des informations détaillées sur le déroulement de la rencontre et les modalités de participation.

PROGRAMME

Dimanche 23 octobre 2022

palais des congrès "La Nuvola

16h00 - Accueil et enregistrement

17h00 - Assemblée inaugurale

Lundi 24 octobre 2022

palais des congrès "La Nuvola

9 h 30 - Réception et inscription

10:00 - 12:30 - FORUM : 4 sessions thématiques parallèles

16:30 - 19:00 - FORUM : 4 sessions thématiques parallèles

Mardi 24 octobre 2022

palais des congrès "La Nuvola

9 h 30 - Réception et inscription

10:00 - 12:30 - FORUM : 4 sessions thématiques parallèles

16.30 - 18.00 - Au Colisée, prière et rencontre pour la paix