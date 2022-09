news

21 septembre: Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer: "Une société qui prend soin des plus fragiles est une société plus humaine envers tous"

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

On estime que 55 millions de personnes dans le monde souffrent de démence sénile. Dans 60% des cas, il s'agit de la maladie d'Alzheimer. En Italie, il y en a plus d'un million, dont 600 000 sont atteints de cette maladie. La Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, qui est célébrée le 21 septembre, est l'occasion d'aborder cette question. En effet, la recherche et les propositions de solutions de soins, de services d'accompagnement, sont de plus en plus nécessaires pour les patients et leurs familles.

Aujourd'hui, les solutions proposées par les services médico-sociaux conduisent trop souvent à l'isolement des malades, car elles les soustraient à la vie de "tout le monde", dans des lieux conçus pour eux, qu'il s'agisse d'institutions, de maisons de repos ou de villages. En tout cas, des ghettos, bien que "dorés" dans certains cas.

Ces dernières années, ces équipements publics, déjà insuffisants, tels que les centres de jour qui avaient permis aux familles de garder leurs proches à la maison, malgré la faiblesse des soins à domicile, ont également été réduits.

Or la priorité absolue doit être l'aide à domicile, en soutenant également les membres de la famille par des services adéquats qui évitent le traumatisme de la séparation.

Les politiques de notre pays doivent prendre en charge ce problème, afin qu'une partie importante de ses citoyens ne soit plus contrainte de vivre dans l'inconfort et la peur de l'avenir. En effet, nous sommes convaincus qu'une société qui prend soin des plus fragiles est une société plus forte et plus humaine pour tous.

Mercredi 21 septembre, la Communauté de Sant'Egidio sera présente dans les rues et sur les places de Rome avec quelques points d'information et de promotion, pour parler aux personnes âgées et à leurs familles, pour illustrer des propositions, pour écouter les problèmes et les partager. Toutes les personnes âgées se verront offrir un badge en signe d'amitié et de soutien.