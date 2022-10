news

Une délégation de Sant'Egidio aux funérailles d'Alika: "Il faut de la solidarité afin que cicatrise la blessure provoquée par cet acte barbare"

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Hier, à Civitanova Marche, ont eu lieu les funérailles d'Alika Ogorchukwu, l'homme d'origine nigériane tué il y a environ deux mois de manière violente et injustifiée.

La Communauté de Sant'Egidio s'est jointe à la famille et à la communauté nigériane avec la présence d'une délégation pour participer aux funérailles. Elle a apporté la solidarité et l'affection de tous pour la veuve et la famille, soulignant que "la mort d'Alika est un acte impitoyable et sans pitié. Un homme bon, qui aimait sa famille et son travail. Sa perte est une perte pour l'ensemble de la société".

"Il est douloureux de voir une personne mourir de cette manière impitoyable. Le monde a besoin de compassion et de solidarité", a déclaré Isayah Isesele, diacre nigérian de la Communauté de Sant'Egidio, dans ses paroles de salutations. Sur le cercueil d'Alika a été déposé un bouquet de fleurs des "Gens de Paix" pour confirmer ses paroles et notre proximité.