news

Le cri de la Paix à Abidjan. Pour une société qui passe outre les divisions du passé et n'exclut pas les plus pauvres

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Du 4 au 6 novembre, "Le cri de la Paix" a également été lancé depuis Abidjan. Dans un pays qui a connu des conflits internes par le passé et où il est encore nécessaire de guérir tant de blessures dûes aux divisions, Sant'Egidio a favorisé une importante opportunité de rencontre. Pendant trois jours, la Maison de la Communauté de Treichville a accueilli plusieurs forums consacrés à des thèmes tels que "religions, institutions et politique" face au défi de la paix, la "fièvre migratoire" vers le Nord du monde et la jeunesse au service d'une société qui dépasse les anciennes divisions de génération et n'exclut pas les plus pauvres.

Avec la participation de responsables des différents religieux chrétiens et musulmans, de nombreuses associations et de représentants d'institutions, la cérémonie finale a eu lieu le dimanche après-midi. Au cours de cette cérémonie, un appel pour la paix a été signé et un engagement a été pris pour favoriser, par de nouveaux moments de rencontre, une société plus réconciliée.