30 novembre au Colisée: la manifestation Villes pour la vie, villes contre la peine de mort

à 18h30, retransmis en direct sur les réseaux sociaux

Cette année encore, le 30 novembre, des villes du monde entier s'illumineront contre la peine de mort.

À Rome, le rendez-vous est au Colisée (terrasse surélevée du Largo Gaetana Agnesi).

L'événement commence à 18 h 30. Le programme comprend des discours de :

M. Antonio Tajani, ministre des affaires étrangères

Prof. Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio

des témoins des couloirs de la mort au Congo et aux États-Unis

A la fin des discours, l'éclairage du Colisée avec un videomapping sur le thème "Pas de justice sans vie".

L'événement sera diffusé en direct sur ce site et sur les réseaux sociaux de Sant'Egidio.

Pour plus d'informations, consultez le blog "Non à la peine de mort" et "Villes pour la vie".