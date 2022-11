news

La Communauté de Sant'Egidio de Goma vient aide aux familles déplacées à cause du conflit du nord Kivu

Dimanche dernier, la Communauté de Sant'Egidio de Goma, en République démocratique du Congo, a visité le camp de réfugiés qui s'est développé dans la banlieue de Ngangi. Suite aux affrontements armés entre les forces gouvernementales et les rebelles, de nombreux villages autour de la ville se sont vidés et la population a installé des camps de fortune à la périphérie de la ville.

À Ngangi, environ un millier de familles ont installé des tentes temporaires où elles vivent dans le plus grand dénuement, ayant dû tout abandonner dans leurs maisons.

La Communauté a apporté de la nourriture et de l'eau et continue à collecter des vêtements et d'autres choses nécessaires pour améliorer la condition de ces personnes déplacées. Au total, on estime que 180 000 personnes ont dû fuir en raison des combats au Nord-Kivu.