﻿La Communauté de Sant'Egidio s'associe aux condoléances et aux prières de toute l'Eglise pour le décès de Benoît XVI, dont elle se souvient avec gratitude et affection

La Communauté de Sant'Egidio s'associe aux condoléances et aux prières de toute l'Eglise pour le décès de Benoît XVI, un pasteur doux et profond qui, depuis le concile Vatican II, a été un point de référence fondamental, avec sa pensée théologique et humaniste, également pour les mouvements ecclésiaux qui ont surgi à cette époque.

Nous rappelons les rencontres, les visites et les moments de prière avec la Communauté pendant son pontificat, qui ont marqué de manière significative la vie et la réflexion de Sant'Egidio : en particulier la participation à la rencontre de prière pour la paix avec les religions du monde à Naples, en 2007, la prière pour les témoins de la foi des XXe et XXIe siècles dans la basilique de Saint-Barthélemy, mémorial des "nouveaux martyrs", la rencontre avec les jeunes de la Communauté et les opérateurs du programme DREAM au Cameroun, les visites à la maison familiale pour personnes âgées et à la mensa à Rome. "Ici, disait-il, avec des mots qui restent comme une précieuse synthèse de notre amitié avec les pauvres, ceux qui aident et servent sont unis et se confondent avec ceux qui sont aidés et servis, formant une seule famille".

Nous nous souvenons de lui avec affection et profonde gratitude.