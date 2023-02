news

Tremblement de terre en Turquie: il faut suspendre immédiatement les sanctions contre la Syrie pour favoriser l'accès à l'aide humanitaire

Communiqué de Presse

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Le tremblement de terre catastrophique qui a détruit toute une région à la frontière entre la Turquie et la Syrie a fait des milliers de victimes, dont le nombre ne cesse de croître.

L'événement tragique a eu lieu dans une région qui a été le théâtre d'une guerre sanglante qui dure depuis plus de 11 ans. La Communauté de Sant'Egidio - qui s'est déjà mobilisée pour aider la population - est particulièrement préoccupée par les gouvernorats d'Alep et d'Idlib en Syrie, dévastés par le conflit et auxquels l'aide internationale arrive rarement en raison des sanctions internationales qui frappent le pays.

Nous pensons que le moment est venu de suspendre les sanctions pour permettre aux secours d'arriver massivement et au plus vite, pour venir en aide à une population exténuée par la guerre et le tremblement de terre.

La Communauté de Sant'Egidio lance un appel à la communauté internationale pour encourager un accès humanitaire urgent en Syrie - par air et par terre - afin que le plus grand nombre de personnes touchées et celles qui ont tout perdu dans cet hiver froid puissent être sauvées.