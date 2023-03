Inauguration du mémorial des nouveaux martyrs, à la basilique Saint-Barthelémy sur l'île Tibérine

Jeudi 23 mars, à 18 heures, la basilique Saint-Barthélemy sur l'île Tibérine inaugurera le Mémorial des nouveaux martyrs des XXe et XXIe siècles, un espace d'exposition aménagé dans la crypte située sous la basilique, datant de l'an 1000, qui permettra aux pèlerins et aux visiteurs d'en savoir plus sur l'histoire des martyrs contemporains. Le cardinal Blaise Cupich, archevêque de Chicago et titulaire de la basilique, le préfet Fabrizio Gallo, directeur du Fonds pour les Lieux de Culte du Ministère de l'Intérieur, le cardinal Angelo De Donatis, vicaire général de Sa Sainteté pour le diocèse de Rome, le cardinal Marcello Semeraro, préfet du Dicastère pour la Cause des Saints, et le professeur Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté de Sant'Egidio, participeront à l'inauguration.

La basilique Saint-Barthélemy est un lieu vivant de prière et de rencontre. Confiée à la Communauté de Sant'Egidio en 1993, elle est fréquentée par de jeunes lycéens et étudiants qui y animent des liturgies et des prières, utilisant les locaux attenants pour des activités en faveur des pauvres. Après le Grand Jubilé de l'an 2000, saint Jean-Paul II a souhaité que la basilique Saint-Barthélemy devienne le lieu de mémoire des Nouveaux Martyrs. Depuis lors, la basilique a reçu une centaine de reliques. Elle est visitée par des pèlerins et des croyants de toutes les confessions chrétiennes. Le Mémorial présentera des reliques et des témoignages, provenant de tous les continents, des martyrs du communisme, du nazisme, de ceux qui ont été tués pour leur service aux pauvres, à la paix et au dialogue, des martyrs de la justice et de la lutte contre les mafias, des martyrs missionnaires, des chrétiens persécutés au Moyen-Orient, à commencer par les Arméniens et les Syriaques tués dans les massacres de la Première Guerre mondiale.



