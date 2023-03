Plus de 500 morts, 500 personnes disparues et 490.000 déplacés au Malawi à cause du cyclone Freddy. Sant'Egidio poursuit son aide

La mission de Sant'Egidio se poursuit à Blantyre, au Malawi, pays frappé par le cyclone Freddy à la mi-mars. Certaines zones sont encore inaccessibles en raison de la destruction des routes et des ponts.

La situation est particulièrement critique dans le sud du pays, où les villages de Chisitu et Gambula ont été complètement submergés par les eaux, les récoltes ont été perdues et de nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri. Malgré la dévastation, il existe de nombreuses histoires de courage et de solidarité, comme celle d'Evans, de la Communauté de Sant'Egidio, qui a hébergé onze personnes déplacées dans sa maison, ou celle de Chisomo, de la Communauté de Phalombe, qui a sauvé environ 70 personnes avec son canoë pendant le cyclone.



Sant'Egidio a ouvert un restaurant populaire pour les personnes fragiles à Blantyre, en complément du travail du centre nutritionnel pour enfants. En outre, elle a mis en place un service de santé par le biais de cliniques mobiles dans les camps de déplacés pour prévenir et traiter les infections respiratoires et intestinales, en distribuant également des comprimés pour purifier l'eau polluée par l'interruption de l'approvisionnement dans l'ensemble du pays.



Les Jeunes pour la Paix de Sant'Egidio se rendent dans les zones les plus reculées et les plus difficiles d'accès pour retrouver les disparus et leur apporter de l'aide. La situation reste difficile pour de nombreux survivants, en particulier les enfants et les personnes âgées qui se retrouvent sans abri. De plus, dans les camps de réfugiés, où il y a beaucoup d'enfants sans parents, Sant'Egidio a lancé l'École de la Paix pour les plus jeunes, qui, en raison de la fermeture des écoles, errent dans les rues toute la journée et sont exposés à de nombreux dangers.



Pour soutenir nos activités en faveur des victimes du cyclone Freddy, vous pouvez faire un don :

Par virement bancaire : IT36Q0200805074000060045279

Bénéficiaire : COMUNITA’ DI S.EGIDIO – ACAP ONLUS

Code BIC/SWIFT : UNCRITM1Y82

Cause : Cyclone Freddy