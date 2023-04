Au début de la semaine sainte, les couloirs humanitaires sont une lueur de Pâques! Deux familles de réfugiés syriens sont arrivées à Paris ce mardi 4 avril

Mardi 4 avril, deux familles de réfugiés syriens (originaires de Homs et Hassaké) vivant jusque là dans des camps de réfugiés au Liban arrivent à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par un vol Air France en provenance de Beyrouth. Il s'agit de familles dont les conditions de vie se sont fortement dégradées ces derniers mois en raison de la grave crise politique, économique et sociale que traverse le Liban.

Leur entrée en France est rendue possible grâce aux couloirs humanitaires mis en place par Sant'Egidio et les Semaines sociales de France, en accord avec les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Au total, plus de 6 000 réfugiés sont arrivés en Europe grâce à ce projet depuis 2016, dont près de 600 en France depuis mars 2017.

Les familles accueillies vont entamer un processus d'intégration : pour les enfants avec une inscription immédiate à l'école, pour les adultes avec l'apprentissage de la langue française et, une fois le statut de réfugié obtenu, avec l'insertion dans le monde du travail.

Les histoires de ceux qui sont déjà arrivés montrent qu'il est possible non seulement de sauver ceux qui risquent de tomber entre les mains des trafiquants d'êtres humains, mais aussi de lancer des programmes d'intégration. A l'heure où sauver des vies humaines semble toujours plus urgent, comme l'a rappelé le Pape François lors de sa récente audience accordée aux réfugiés arrivés grâce aux couloirs humanitaires, le modèle lancé par Sant'Egidio a vu la solidarité grandir, grâce à la générosité de nombreux Français et à l'engagement gratuit de plus de 3 000 bénévoles.

Pour en savoir plus sur les couloirs humanitaires en France : www.couloirshumanitaires.fr