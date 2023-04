Au début de la Semaine sainte, une mission de Sant'Egidio Karachi distribue des tentes et de l'aide humanitaire aux sinistrés des inondations au Pakistan

Ces jours-ci, la Communauté de Sant'Egidio à Karachi, avec le soutien du Consulat italien, a mené une importante mission humanitaire dans la région de Sanghar, au Pakistan, qui a été gravement touchée en septembre dernier par une inondation dévastatrice ayant détruit des zones entières et causé des pertes humaines. Plus d'une centaine de tentes ont été livrées, qui fourniront un abri sûr aux familles qui ont perdu leur maison, ainsi qu'un nombre équivalent de moustiquaires, essentielles pour prévenir les maladies transmises par les moustiques dans cette région particulièrement vulnérable.

En outre, des bâches en plastique ont également été distribuées pour protéger les marchandises des intempéries, des sacs pour les repas et des sacs à dos avec des livres et du matériel scolaire, qui permettront aux enfants de poursuivre leurs études malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées à cause des inondations. Et les chaussures neuves n'ont pas manqué pour les enfants présents, qui ont pu les porter fièrement et sourire en recevant ce geste de solidarité et de générosité.