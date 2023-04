La visite d'Andrea Riccardi en Ukraine, signe d'unité et de proximité aux communautés qui, depuis plus d'un an, résistent à la guerre par la solidarité et la prière

Les communautés d'Ukraine se sont réunies ces jours-ci à Lviv pour accueillir la visite d'Andrea Riccardi, plus d'un an après le début de la guerre, lors d'une assemblée qui a rassemblé plus de deux cents personnes, venant non seulement de Lviv et d'Ivano-Frankivsk, mais aussi de Kharkiv, Donetsk, Louhansk, Kherson, Kiev. Des lieux dont les noms nous sont devenus familiers tout au long de cette année, en tant que lieux de douleur et de destruction.

Une occasion de partager l'expérience vécue pendant la première année de la guerre, marquée par un grand engagement humanitaire de Sant'Egidio, soutenu par des Communautés de toute l'Europe, comme l'a souligné Andrea Riccardi. Pour de nombreux jeunes et adultes déplacés, l'accueil de Sant'Egidio a été une réponse concrète au désespoir. "Ma maison a été détruite, mais avec la Communauté j'ai trouvé une nouvelle maison et une nouvelle famille" : c'est ainsi que certains ont décrit leur rencontre avec Sant'Egidio, qui a également motivé de nombreuses personnes à participer à l'attention et à l'aide aux plus pauvres.

Dans une période de désarroi, de douleur et de peur de l'avenir, la proposition de s'occuper des plus fragiles a été, pour beaucoup de jeunes et de très jeunes, une perspective sur la manière de mener leur vie.

À l'issue de la rencontre, les communautés d'Ukraine occidentale ont remis un calice et un évangéliaire endommagés lors des combats, en souvenir de la destruction d'une église dans la région de Kiev.

A cette occasion, Andrea Riccardi a également visité un camp de réfugiés dans la banlieue de Lviv, où Sant'Egidio a mis en place une Ecole de la paix pour les enfants déplacés et déployé un engagement intense dans le soutien aux familles.