Non escludere gli anziani dalla società. L’appello di Valérie Régnier, di Sant’Egidio, su Le Figaro

Sulle pagine del quotidiano francese Le Figaro, Valérie Régnier della Comunità di Sant’Egidio denuncia la drammatica situazione degli Ehpad, gli istituti francesi per anziani, che hanno interdetto le visite dei familiari, per prevenire la diffusione del coronavirus: "per chi è all'esterno uno strappo al cuore, per chi resta dentro, una terribile angoscia".

Dalla riflessione di ciò che accade sia in tempo di emergenza sia in tempi normali, l'appello a non escludere le persone anziane dalla società.



