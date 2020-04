news

"Kamiano Mobiel", versione su ruote della omonima mensa di Sant'Egidio ad Anversa in Belgio. Perché nessuno sia abbandonato nel tempo della pandemia

Ecco la "Kamiano Mobiel" , la versione su tre ruote della omonima mensa per i poveri della Comunità di Sant'Egidio ad Anversa in Belgio.



Anche in questo tempo di coronavirus pensiamo a chi una casa non ce l'ha. Non vogliamo lasciare solo nessuno e quindi... andiamo noi a trovarli!