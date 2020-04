news

Pensare ai “reclusi” e alla loro quotidianità. A Lucca, i doni di Sant’Egidio ai detenuti

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Reclusi in casa. Un comportamento responsabile, per proteggere la salute propria e altrui. È proprio in questa esperienza diffusa di isolamento forzato che si avvertono l’assenza di relazioni e la mancanza di contatti con il mondo esterno.



A Lucca la Comunità di Sant’Egidio si è chiesta quali sono gesti anche semplici per stabilire un contatto umano con chi la reclusione la conosce bene, sin da prima dell'epidemia, come i detenuti del carcere “San Giorgio”. Cioccolata, caffè, biancheria e altri doni per vivere la quotidianità sono il contenuto dei pacchetti consegnati al carcere. Con un biglietto: “Vicini in questo momento difficile, restiamo uniti”. È una carezza per chi, nell'emergenza determinata dal covid-19, ha ragionevoli timori di ammalarsi.



In questo lungo tempo di attesa e per i giorni che verranno, la sfida è superare con senso di umanità un isolamento non necessario, quello sociale.