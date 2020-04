news

Telemedicina. Scienza solidale e preziosa soprattutto in questo tempo di pandemia. VIDEO

Attivo il numero 06.8992299. Tutti i giorni ore 9-13 e 15-19. Anche la domenica

Un telefono solidale della Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con l'Ospedale San Giovanni. Con i laboratori chiusi a causa del Covid, oggi è difficile entrare in contatto con medici specialisti, così abbiamo allargato a tutta Italia la telemedicina messa in campo quasi venti anni fa per l'Africa. Più di 25 branche specialistiche, dalla cardiologia alla neurologia, dall'oncologia alla geriatria, per i pazienti NON COVID.



Il numero attivo è lo 06.8992299. Tutti i giorni ore 9-13 e 15-19. Anche la domenica. Il servizio è rivolto ai pazienti NON COVID

Un articolo su Avvenire "Telemedicina. Scienza solidale preziosa a chi riceve e a chi dà per superare i limiti"