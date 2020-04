news

#19aprile, si celebra la Pasqua nei paesi di tradizione ortodossa. E alla mensa di Sant'Egidio un segno per fare festa

C'è il rispetto di tutte le precauzioni: le distanze, le mascherine, gli igienizzanti. Ma non si dimentica che, per tutti i paesi di tradizione ortodossa, oggi è Pasqua. E per questo, alla mensa di Sant'Egidio, non potevano mancare i segni della festa: le uova colorate e un angolo "rosso", come è in ogni casa, nell'Oriente cristiano, con l'icona della Resurrezione, le candele, una preghiera.