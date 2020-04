news

#salviamoinostrianziani: la campagna social dei Giovani per la Pace che dicono No all'istituzionalizzazione degli anziani

Sono partiti da una constatazione semplice:quasi la metà di tutte le vittime di coronavirus in Italia erano anziani che vivevano in case di riposo. Così, i Giovani per la Pace hanno deciso di dare la loro voce ad un appello, affinchè si metta fine all'istituzionalizzazione e all'abbandono degli anziani: "Sono i nostri nonni. A loro dobbiamo tutto".

Il loro appello viaggia sui social, con l'hashtag #salviamoinostrianziani e noi auguriamo che tanti, davvero tanti, lo raccolgano.