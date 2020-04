news

Emergenza Covid in Nigeria: aiuti alimentari e educazione sanitaria agli sfollati interni di Games Village, Abuja

Nell'ambito degli sforzi volti ad alleviare le sofferenze di tanti nigeriani a causa della devastante pandemia COVID-19, la Comunità di Sant'Egidiodella Nigeria ha distribuito prodotti alimentari e sanitari in grande quantità a famiglie di sfollati interni nel territorio della capitale federale.

Igienizzatori per le mani, riso, fagioli, pasta di pomodoro, olio e altri generi di prima necessità sono stati consegnati a 468 famiglie ne campo per gli sfollati di Games Village e a 90 famiglie in un sobborgo a Lugbe-FHA, Abuja.

Insieme alla istribuzione, è stata avviata una campagna di informazione sul Coronavirus, le modalità di diffusione e la necessità di seguire particolari pratiche igieniche, oltre a rispettare le regole e le normative governative.

Il distanziamento sociale non è facile all'interno del campo per gli sfollati interni, tuttavia è imperativo proteggere la vita di ogni singolo residente, con l'adozione di abitudini sane come il regolare lavaggio delle mani, evitando contatti con occhi, naso, bocca e rispettando le istruzioni del governo.

Il responsabile del campo, Usman Ismaila, ha espresso a nome di tutti la sua gratitudine per la cura e l'aiuto della Comunità, proprio in un momento in cui la diffusione del Covid ha aggravato la situazione di un luogo dove già si viveva in condizioni molto difficili.