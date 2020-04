news

Uganda, negli slum di Kampala manca il cibo. Gli aiuti di Sant'Egidio

Nei giorni di lockdown a Kampala a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, cresce il bisogno di cibo tra i poveri della città. I numerosi bambini di strada e le loro famiglie chiusi in uno slum non lontano dal centro si trovano in enorme difficoltà. Non arriva cibo e la loro vita è ancora più a rischio.



La sofferenza provocata dalla fame e dalla mancanza di ogni genere di prima necessità, che colpisce soprattutto anziani e bambini, ha spinto la Comunità di Sant'Egidio di Kampala a trovare vie per portare aiuti e solidarietà ottenendo un permesso speciale dalle autorità.



È stato chiesto a tanti di donare alimenti e sono stati raccolti farina di mais, verdure, riso e sapone. Le raccolte di cibo procedono insieme alla produzione di mascherine per le prossime distribuzioni.

