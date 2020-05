news

Coronavirus, “Grazie alla Comunità di Sant' Egidio per aver aiutato mia madre”

MESSINA. Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da P. F. scritta per ringraziare la comunità di Sant’Egidio per l’aiuto e la vicinanza offerti alla madre anziana. La donna, infatti, spiega di stare a Malta e a causa dei divieti non è potuta tornare. Così ha contattato i volontari di Sant’Egidio che, scrive P.F., si sono dimostrati “gente disponibile, seria, ho provato un grande conforto a sapere che ci sono giovani volontari che si sono presi cura di mia madre anziana e di tante persone fragili come lei, non soltanto con la spesa, ma anche attraverso tante parole spese con lei”.



Di seguito la lettera integrale:



Scrivo questa lettera con il desiderio di ringraziare pubblicamente la Comunità di Sant'Egidio per l’aiuto, la vicinanza e il sostegno, non solo materiale per la spesa ma anche affettuoso e per le parole, che in questo tempo di emergenza sanitaria da Covid-19, non hanno fatto mancare a mia madre e a tanti altri anziani come lei a Messina.

Vivo a Malta per lavoro e non essendo riuscita a tornare visti i divieti, ho contattato la Comunità di Sant’Egidio chiedendo loro un sostegno per mia madre anziana che vive sola a Messina. Ho trovato gente disponibile, seria, ho provato un grande conforto a sapere che ci sono giovani volontari che si sono presi cura di mia madre anziana e di tante persone fragili come lei, non soltanto con la spesa, ma anche attraverso tante parole spese con lei. Mi raccontava mia madre che anche sotto la pioggia sono venuti a trovarla e a portarle conforto.

Lo voglio dire pubblicamente tramite una lettera ad un giornale perché non posso fare molto altro da qui, apprezzo la loro serietà e fedeltà, il modo in cui sono stati presenti e continuano a lavorare per rispondere alle tante domande di aiuto nella nostra città Messina in questo tempo difficile. Quando mi sarà possibile tornare a Messina, sarà mio desiderio ringraziare uno per uno tutti i volontari di Sant'Egidio e stringere loro la mano.

La Comunità di Sant'Egidio ha una nuova alleata: voglio essere al loro fianco, aiutare per come mi sarà possibile mettendo al loro servizio le mie competenze di medico, la mia esperienza di madre e di donna. Sarà il modo per manifestare la mia immensa gratitudine.

Grazie ancora.

P. F.

