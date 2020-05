news

Novara, Sant’Egidio apre le mense nei quartieri: “Persone sole, famiglie, disoccupati, ecco i nuovi poveri del Covid”

Sono persone sole e famiglie, alcuni vivono per strada o in case senza riscaldamento, altri arrivavano a fine mese con fatica e adesso l’emergenza ha cancellato le poche entrate che avevano. Sono i nuovi poveri del Covid, disoccupati e clochard le 130 persone che per quattro sere alla settimana cenano alle mense allestite dalla Comunità di Sant’Egidio: quella «storica» in via Dolores Bello e le due appena aperte nei quartieri di Sant’Agabio e Sant’Andrea dove viene fornito anche un servizio a domicilio con un centinaio di pasti offerti da McDonald’s o preparati da cuoche volontarie che arrivano alla spicciolata con le loro teglie. (continua a leggere)