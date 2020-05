news

La liberazione di Silvia Romano ci riempie di gioia. Andrea Riccardi: La cooperazione rappresenta una delle parti migliori dell'Italia

“È una notizia che ci riempie di gioia e che condividiamo con la famiglia di Silvia e tutti i suoi amici: i volontari e il mondo della cooperazione rappresentano una delle parti migliori dell’Italia”. E’ il commento a caldo di Andrea Riccardi alla liberazione di Silvia Romano in Somalia.



“I cooperanti – precisa il fondatore della Comunità di Sant’Egidio ed ex ministro della Cooperazione internazionale - non sono eroi solitari, ma uomini e donne – in maggioranza donne – che portano dentro di sé volti, storie, universi, e li trasmettono. Sono la parte migliore del nostro Paese perché si dedicano con generosità agli ultimi e costruiscono il futuro dell'Italia nel mondo globalizzato”.