Sant’Egidio e supermercati TODIS: insieme per far fronte all'emergenza alimentare in questo periodo di emergenza Covid

Un nuovo frutto della collaborazione e della amicizia tra La Comunità di Sant’Egidio e la catena di supermercati TODIS. Nelle passate settimane infatti TODIS ha voluto affiancare Sant’Egidio nel suo impegno in favore di chi è maggiormente nel bisogno in questo periodo di emergenza Covid, provvedendo direttamente a consegnare in diverse città italiane (Roma, Civitavecchia, Pescara, Napoli, Bari e Palermo) numerosi aiuti alimentari, che sono stati utilizzati immediatamente nelle diverse distribuzioni che regolarmente avvengono ogni settimana.



Le nostre Comunità continuano a preparare pasti per chi vive per strada e hanno intensificato le distribuzioni alimentari. Tanti si stanno rivolgendo a noi per essere sostenuti: solo a Roma sono stati attivati 10 nuovi centri di distribuzione nelle periferie romane.