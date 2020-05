news

Per prevenire il Covid-19 devi essere "BRAVO!"

Difendiamo i diritti dei bambini in Africa, con la registrazione allo stato civile e la protezione della salute

Mentre molti paesi africani avviano le misure di sicurezza e prevenzione per il Covid-19, come il lockdown, le attività di BRAVO! continuano in piena sicurezza per proteggere tutti i bambini dalla tratta e dallo sfruttamento.

In questi giorni tutti i nostri operatori sono stati formati sul Covid-19 e sulle precauzioni da prendere per evitare il contagio. Accanto alla sensibilizzazione sulla registrazione delle nascite, diffondono le informazioni sul Covid e sui comportamenti da adottare per ridurre il rischio di contrarre la malattia.

Hanno inoltre fornito a tutti i centri di stato civile e ai centri sanitari con cui collaborano, mascherine, gel disinfettante e sistemi per permettere a tutti i visitatori di lavare le mani.

Come ha affermato di recente il Presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, i numeri dei decessi a causa di Covid-19 in Africa scontano le carenze di statistiche demografiche e sanitarie affidabili, a causa della mancanza di registrazione allo stato civile dei bambini.

Emerge con maggiore chiarezza il valore della registrazione delle nascite, in primo luogo per proteggere i bambini dallo sfruttamento, ma anche per poter sorvegliare l’andamento delle epidemie e per attuare interventi di salute pubblica, per salvare la vita del maggior numero di persone.

