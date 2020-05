news

In occasione dei 100 anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II, ci uniamo alla campagna #ThankYouJohnPaul2 con le parole di Marco Impagliazzo

La Comunità di Sant'Egidio, con un video di Marco Impagliazzo, partecipa all'iniziativa social #ThankYouJohnPaul2 per dire "Grazie a Giovanni Paolo II" in occasione dei 100 anni dalla nascita di papa Wojtyła. L'iniziativa proposta dalla Conferenza episcopale polacca permette ai più giovani di conoscere Giovanni Paolo II con i ricordi e la gratitudine verso chi ha portato la Chiesa nel nuovo millennio.

La presenza del papa polacco è stata un dono per la vita della Chiesa e del mondo, per la sua opera di evangelizzazione e per le vie di dialogo aperte con le altre religioni. "Tra tutte – ricorda Marco Impagliazzo nel video – l'iniziativa della preghiera ad Assisi il 27 ottobre 1986, che aprì una nuova stagione nell'impegno delle religioni tutte insieme convocate dal papa a pregare per la pace".

Papa Giovanni Paolo II "ci ha accompagnato nelle strade del mondo": è stato un padre per la Comunità. La sua icona, nella chiesa di Sant'Egidio, ne accompagna la preghiera.