Il Segretario Generale dell'Onu Guterres ad Andrea Riccardi: "Grazie per il lavoro per la pace e il sostegno all'appello per il cessate il fuoco legato al coronavirus"

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha scritto una lettera al fondatore di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, in cui – ringraziando per il sostegno all’appello delle Nazioni Unite per giungere ad un cessate il fuoco globale nel tempo del coronavirus – incoraggia la Comunità a continuare il suo impegno a favore della pace in diverse aree del mondo, in particolare nel Sud Sudan. Ne riportiamo il testo tradotto in italiano:



Caro prof. Riccardi,

Vorrei ringraziarla per la sua lettera con la quale ha espresso il suo sostegno al mio appello per un 'cessate il fuoco’ globale per combattere la pandemia COVID-19.



Sono stato incoraggiato dalle risposte che l’appello ha ricevuto da parte di leader internazionali e di governi in varie parti del mondo, da autorità regionali, dalla società civile, così come da leader e organizzazioni religiose come la Comunità di Sant’Egidio. Considero particolarmente importante che l’appello abbia suscitato risposte positive da alcune parti attualmente in guerra.



Purtroppo i conflitti continuano sfidando il nostro impegno per contenere la pandemia COVID-19. Molti di coloro che avrebbero potuto ascoltare la chiamata al “cessate il fuoco”, cercano al contrario di avvantaggiarsi sul campo di battaglia. Sono sicuro che lei condivide le mie preoccupazioni per tutte quelle persone colpite in modo sproporzionato dai conflitti in corso e che sono ancor più vulnerabili a causa del COVID-19, in particolare le donne che sopportano il fardello della cura della famiglia, i bambini, i rifugiati, i profughi interni e tutti coloro che sono marginalizzati.

Le Nazioni Unite continueranno a impegnarsi insieme a tutti i soggetti in conflitto, i governi e le personalità influenti per aiutare le parti belligeranti perché dalle dichiarazioni di buone intenzioni o dalle tregue provvisorie si arrivi alla fine delle guerre e a soluzioni politiche di pace duratura. Apprezzo molto la sollecitudine con cui la sua organizzazione coinvolge leader politici e religiosi, capi di comunità e di varie reti per progredire sulla via della pace, come è recentemente avvenuto per il Sud Sudan e per altre situazioni.

Suo

Antonio Guterres