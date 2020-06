news

Per la Giornata dei bambini, celebrata oggi in Mozambico, il messaggio dei Giovani per la Pace sui diritti dell'infanzia

In Mozambico il 1 giugno è Giornata dei bambini, Dia das crianças. Il messaggio dei Giovani per la Pace per celebrare il 1° giugno è per tutti i bambini del mondo, affinché siano promossi e tutelati i diritti dell'infanzia. "Il mondo cambia con un tuo gesto" dicono i giovani che, in Mozambico e in tanti altri Paesi, attraverso la Scuola della Pace proteggono la vita dei più piccoli.

VIDEO

(in portoghese, sottotitoli in inglese)



L'impegno per i meninos de rua, i ragazzi di strada

(in portoghese)