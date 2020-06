news

Veglia di preghiera per la “coesistenza pacifica” negli Stati Uniti, venerdì 5 giugno, alle 19, nella basilica di Santa Maria in Trastevere

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant’Egidio promuove una preghiera per la “coesistenza pacifica” negli Stati Uniti d’America, dopo l’uccisione di George Floyd e le tensioni che stanno attraversando il paese.



Come ha ricordato Papa Francesco nell’ultima udienza generale “non si può tollerare, né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo”, che è “peccato”, ma “nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde”.



La veglia di preghiera, che si svolgerà domani venerdì 5 giugno, alle ore 19, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, a Roma, sarà presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.



L’evento sarà trasmesso online su santegidio.org e sulla pagina Facebook della Comunità di Sant’Egidio.