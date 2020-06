news

A Minneapolis, dopo la morte di George Floyd, una distribuzione di cibo ai poveri del suo quartiere

La Comunità di Sant'Egidio di Minneapolis in Minnesota ha iniziato a distribuire, in questi giorni, generi alimentari nel quartiere di George Floyd. Dopo la sua morte e le proteste, tutti i negozi e le farmacie della zona hanno deciso di chiudere, rendendo il quartiere un vero e proprio deserto.



All'incrocio in cui fu ucciso George Floyd, sono stati depositati fiori e scritte in suo ricordo. Ad un isolato di distanza, inoltre, c'è un memoriale per tutti coloro che sono morti inutilmente per mano delle forze dell'ordine.