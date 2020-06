news

Audizione di Sant'Egidio alla Commissione per i Diritti Umani del Senato: impatto dell'emergenza sanitaria sulla salute e il diritto alla scuola dei minori

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Oggi alle 18.30 la Comunità di Sant’Egidio interviene in Audizione alla Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, Legislatura 18a , nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui livelli e meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale.

L’intervento della dott.ssa Evelina Martelli verte sulla condizione dei minori in Italia e sulle conseguenze dell'emergenza sanitaria sulla situazione dei bambini e in particolare sul loro diritto alla scuola.

L’audizione fa seguito ad una inchiesta di Sant’Egidio sulla didattica a distanza a Roma, presentata alla stampa il 15 maggio scorso, che ha evidenziato come nelle sette settimane successive all’8 marzo – il periodo del lockdown, appunto - la didattica a distanza sia stata una realtà solo per una minoranza dei bambini.

Alcuni dati divulgati in quell’occasione, che oggi vengono posti all’attenzione dei senatori membri della Commissione, evidenziavano il forte disagio dei bambini: il 69% di loro non aveva mai fatto lezione online, un altro 18% in media due volte a settimana per un’ora o ancora meno.

L’87% del campione intervistato non ha avuto una vera didattica a distanza. Peraltro, moltissimo nell’istruzione dei figli in questi mesi di lockdown è dipeso dalla capacità e dalla disponibilità delle famiglie a supportare la didattica degli studenti. E molti studi sulla scuola in Italia – dagli studi OCSE PISA, alle analisi del MIUR e dell’ISTAT, a quelli dell’Istituto degli Innocenti – mettono in luce già da anni la difficoltà della scuola italiana a superare i gap di partenza delle famiglie di origine e la tendenza ad una stabilità sociale e hanno evidenziato come il reddito, il livello culturale e l’interessamento della famiglia ai risultati scolastici, incidano in maniera importante sul rendimento degli studenti. Queste “debolezze” del sistema scolastico italiano sono state esponenzialmente accentuate nella attuale fase di didattica a distanza.

L’esperienza della Comunità di Sant’Egidio nelle periferie conferma tali preoccupazioni.. I volontari della Comunità si sono attivati con lezioni on line, mediazione con le scuole, distribuzione dei compiti, attivando sportelli informatici per le famiglie e donando device per permettere ai bambini di connettersi. Tuttavia le famiglie meno integrate hanno avuto enormi difficoltà nel sostenere i propri figli e anche se oggi è difficile valutare quali conseguenze avranno sul percorso scolastico degli alunni, si può immaginare che saranno conseguenze pesanti.