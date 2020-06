news

Emergenza cibo e povertà. Immagini di una solidarietà senza frontiere

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

L’aumento della povertà è una delle conseguenze drammatiche della pandemia, in ogni parte del mondo. Sono spesso domande di cibo le richieste di aiuto che giungono alla Comunità di Sant’Egidio, che ha aperto nuovi punti di distribuzione in oltre 30 città e comuni in Italia.



L’impegno è globale, in Africa, Asia, Europa e America. Per le famiglie che si sono trovate all’improvviso senza la possibilità di provvedere al necessario; per gli anziani sempre più soli nelle società “sviluppate”; per le persone senza dimora, dalla salute precaria, messa a rischio dalla mancanza di protezioni anti-Covid 19.

Alcune immagini, in giro per il mondo....