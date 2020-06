news

La Fondazione Pietro Pittini "partner" della Scuola di italiano della Comunità di Sant'Egidio di Trieste per il progetto " L'italiano di prossimità"

La Fondazione Pietro Pittini sostiene il progetto "L'italiano di prossimità", presentato dalla Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio di Trieste.

La scuola, che si avvia verso il decimo anno di attività, ha presentato alla Fondazione un progetto di sviluppo, pensato durante questi mesi, in cui l'epidemia del Covid-19 ha evidenziato la carenza di mezzi informatici adeguati e ha messo ai margini del sistema scolastico proprio le famiglie più fragili. E spesso sono proprio i membri dei nuclei più vulnerabili che necessitano maggiormente della scuola, e quindi è emerso con forza il bisogno di disporre di risorse, anche tecniche e strumentali, per poter svolgere con regolarità i propri percorsi di studio.

La Fondazione Pittini, in tempi brevi, ha approvato il progetto, intervenendo a sostegno di un Fondo scolastico che prevede la possibilità di conferire delle borse di studio (prioritariamente per gli studenti under 30) e di garantire l'acquisto di dispositivi informatici per la didattica in aula e a distanza.