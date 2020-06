appuntamento

Università per Stranieri di Perugia: "Da questa crisi dobbiamo uscire migliori". Interventi di Grego Bolli, Impagliazzo, Marchegiani, Morini

Evento in streaming

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

L'Università per Stranieri di Perugia ha aderito al'appello "Senza anziani non c'è futuro" e organizza un colloquio sul tema "Da questa crisi dobbiamo uscire migliori" il 22 giugno, alle ore 16. L'evento verrà trasmesso in streaming unistrapg.it/node/7069