Come Sant'Egidio sostiene l'emersione dal lavoro nero: aperti in tutta Italia sportelli informativi e di aiuto

Un servizio video di SkY TG24

Saulo viene dal Perù, vive in Italia da 3 anni. Come molte altre persone è venuto allo sportello che la Comunità di Sant'Egidio ha aperto in molte città per aiutare chi vuole presentare la domanda di emersione del lavoro nero.

Nel video, Daniela Pompei spiega opportunità e difficoltà della regolarizzazione e i percorsi per accedere.



Più info su www.santegidio.org/regolarizzazione-migranti-2020