In Mozambico, l'esperienza di DREAM al servizio del paese: iniziano i test per il coronavirus

Nel laboratorio del Centro Polivalente del programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio, a Beira, è possibile – da questa settimana – effettuare i test per il Coronavirus.

Dalla fine di maggio il numero dei casi positivi al Covid-19 nella regione è in costante aumento. I casi sospetti però, vengono accertati solo dopo molti giorni, con il rischio di contagiare altri.

DREAM fin dall’inizio della pandemia in Mozambico ha messo i suoi 13 centri di salute in condizione di effettuare lo screening per SARS-CoV-2 a tutte le persone in cura, fornendo anche educazione sanitaria per le famiglie e mascherine di stoffa protettive.

La scorsa settimana, il laboratorio di biologia molecolare del Programma DREAM è stato visitato dal Segretario di Stato della provincia di Sofala, e dal Direttore Nazionale per i laboratori della sanità pubblica, che hanno richiesto il supporto di DREAM per effettuare la diagnosi di Covid-19 nei casi sospetti.

Grazie alla collaborazione della Comunità di Sant'Egidio con l'Instituto Nacional de Saúde del Mozambico, il laboratorio DREAM di Beira contribuirà ad accorciare i tempi di risposta alla pandemia nel Paese, testando circa 200 campioni al giorno.



