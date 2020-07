news

Riportare gli anziani al centro dell'attenzione della società e della Chiesa. Un servizio di TG1 Dialogo sull'esperienza di cohousing di Sant'Egidio

"C'è tutto un mondo che deve rinascere attorno agli anziani, che sono una grande ricchezza per la nostra società e possono far crescere le giovani generazioni in maniera migliore". Lo afferma Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio nel servizio di TG1.