news

La Summer School di Sant'Egidio: centri estivi didattici realizzati grazie all'impegno volontario di tanti giovani

Un servizio di Rai News 24

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In un servizio di RaiNews 24, la domanda dei bambini di tornare a scuola, dopo mesi di chiusura, e la risposta di studenti delle superiori e universitari che offrono il loro tempo in modo gratuito per realizzare la Summer school, il centro estivo didattico della Comunità di Sant'Egidio.