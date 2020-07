L'arrivo dei profughi con i corridoi umanitari sulla stampa

La Difesa del Popolo

Il benvenuto ai 10 rifugiati afghani arrivati oggi a Roma dall'isola di Lesbo, via Atene, è stato dato nella storica sede della mensa dei poveri della Comunità di Sant'Egidio. Si tratta dell'ultimo gruppo dei 67 profughi che Papa Francesco ha voluto portare in salvo in Europa dall'inferno di Lesbo