Estate al parco con gli amici della mensa di Monaco

Come segno concreto di solidarietà con i più poveri, l'Accademia Cattolica di Monaco ha invitato nel suo bellissimo parco gli amici che frequentano la mensa di Sant’Egidio.

Al pranzo e alla festa hanno partecipato anche alcuni anziani, che per mesi non sono potuti uscire dalle loro case e hanno finalmente goduto dell’essere in compagnia.

Molti volontari che si sono uniti alla Comunità durante i mesi del lockdown hanno collaborato servendo al pranzo e hanno finalmente incontrato di persona gli anziani che avevano conosciuto solo per telefono.

La bellezza dello stare insieme dopo un lungo tempo di isolamento ci mostra quanto sia importante che nessuno sia lasciato da solo quando è nel bisogno.