news

Liliana Segre, quando il Vaticano cercò di venirle in soccorso

28 Luglio 2020

Andrea RiccardiAntisemitismo
ShoahLiliana Segre

Dai documenti dell'Archivio Apostolico Vaticano. Andrea Riccardi sul Corriere della Sera del 28 luglio

Condividi su